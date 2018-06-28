Не те игроки: Легендарный Маттеус назвал причину провала сборной Германии



Бывший капитан "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус сделал заявление о вылете немецкой команды с Чемпионата Мира-2018.

"В последний год события в сборной Германии развивались не лучшим образом. Лев проделал отличную работу, но надо внимательно проанализировать последний этап подготовки. Это его ошибка. Возможно, позвал не тех игроков. Но это и ошибка игроков тоже. Не было страсти, не было общего языка на поле. Все то, что принесло нам победу четыре года назад", - приводят слова Маттеуса российские СМИ.

"Кто теперь фаворит ЧМ-2018? Бразилия! У них есть отличные футболисты, прекрасный тренер и система, которую он поставил. Команда строго играет в обороне, очень быстро в атаке, а еще у Бразилии – длинная скамейка", - добавил немец.

Напомним, что Германия набрала три очка в трех матчах и заняла последнее место в своей группе.

Не пропустите: Магазины пытаются избавиться от формы сборной Германии. | http://soccernews.ru