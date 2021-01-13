Не только Мальдини: ТОП-5 династий в мировом футболе

Многие считают династию Мальдини уникальной. Все играли за "Милан", все стали, по сути, легендами… кроме Даниэля Мальдини, который только делает первые шаги в мировом футболе. Однако, сын Паоло Мальдини уже показывает некий уровень, и тренер "красно-черных" Пиоли иногда доверяет ему место на поле. Мы решили вспомнить другие футбольные династии, где на высоком уровне играли хотя бы 3 поколения!

Кудичини

Как видим, Мальдини – не уникальны. Даже в самом "Милане" такое уже было. Речь идет о семье Кудичини. Правда, Гильермо красно-черную футболку не надевал. Но и на этом различия не заканчиваются. Старейший представитель династии единственный, кто не был голкипером. Играл в защите, но был удивительно техническим, заслужив прозвище "танцор". Тренеры нередко ставили Гильермо в нападение. Для развития тактической мысли первой трети ХХ века это совсем не редкость. Умер Кудичини-старший в 2017 году, через день после того, как отметил свой 104-й день рождения. Фабио выбрал себе ремесло голкипера и настолько умело выполнял эту работу, что заслужил прозвище "Черный паук". Карьеру начинал не на "Сан-Сиро", перебравшись в Милан уже после тридцатилетнего возраста. Однако коллекцию трофеев собрал впечатляющую – Скудетто, Кубок чемпионов, Межконтинентальный кубок, а в последней своей игре за клуб добыл Кубок Италии. Карло повезло меньше. Он воспитывался в системе "Милана", даже дебютировал за клуб в матче против "Порту" в Лиге Чемпионов, но в Серии "А" провел лишь один матч, и тот в составе "Лацио". И игра против "Кальяри" – настоящий сценарий для фильма. Кудичини уже на 4-й минуте вышел на замену, поскольку был удален Лука Маркеджани. В конце игры голкипер получил травму кисти, но остался на поле, так как все замены уже были использованы. "Лацио" победил! И травма донимала Карло на протяжении всей карьеры, которая успешной стала уже за пределами Италии. Кудичини нашел счастье в АПЛ, где стал легендой "Челси" и немножко поиграл за "Тоттенхэм". Завершал, как и полагается, в МЛС.

Алонсо

Эту династию не объединяет какой-то один клуб. Более того, судьба разбросала их по лагерям заклятых врагов. Маркитос или Маркос Алонсо Исмас стал легендой "Реала". Защитник выступал за мадридский клуб в период его расцвета – в начале второй половины прошлого века. Маркитос пять раз подряд побеждал в финалах Кубка чемпионов. Даже забивал гол в финале 1956 года в драматическом матче против Реймса (4:3). Умер 6 марта 2012 года. Следующий Маркос Алонсо – Пенья пошел в противоположном направлении. Для начала, он был нападающим. А главное – стал легендой в "Атлетико" и "Барселоне". С каталонцами он выиграл все возможные трофеи на внутренней арене, а со сборной брал "серебро" Евро-84. Запомнился тем, что его промах в серии пенальти в финале Кубка чемпионов-1986 был последним и принес "Стяуа" трофей. Алонсо Мендоса попытался пойти по пути своего деда, но после 10 лет в академии "Реала", за основную команду сыграл только один раз. Ключевым для его карьеры стал переезд в Италию. В составе "Фиорентины" он зарекомендовал себя сильным левым защитником и получил шанс проявить себя в Англии. Сейчас проводит уже пятый сезон в "Челси", выиграл с лондонцами АПЛ, Кубок Англии и Лигу Европы.

Эрнандесы

Для сборной Мексики семья Эрнандесов без преувеличения культовая. Три поколения игроков защищали цвета своей команды на Чемпионатах Мира. Томас Балькасар на протяжении всей карьеры выступал исключительно за "Гвадалахару", с которой выигрывал тамошний чемпионат. На ЧМ-54 отметился дублем в воротах сборной Франции (2:3). В этом случае династия получила нетипичное продолжение. Ведь Хавьер Эрнандес Гутьеррес – зять Томаса Балькасара. Именно с него началась история прозвища "Чичарито", которое он получил за зеленый цвет своих глаз. В составе различных клубов выиграл все возможные трофеи в Мексике. Попал в сборную на домашний чемпионат мира 1986 года, но не сыграл на том турнире ни одной минуты. Самый известный в этой триаде Хавьер Эрнандес Балькасар. Именно его большинство знают как Чичарито. Успешно выступал за "Байер", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и ряд других клубов, а для своей сборной – настоящая легенда. Лучший бомбардир в истории команды и обладатель Кубка КОНКАКАФ. Сейчас выступает в МЛС за "Лос-Анджелес Гэлакси".

Льоренте

История Маркоса Льоренте до сих пор на слуху. Испанец полтора года назад перешел в "Атлетико" и своей игрой почти сразу заставил скучать болельщиков "Реала". Маркос тщетно пытался закрепиться на "Сантьяго Бернабеу" и продолжить славную традицию своей семьи. Да, за ним числятся победы в Лиге Чемпионов и на Клубном Чемпионате Мира, но по-настоящему в свой актив он может записать только последний турнир, где даже смог забить гол. Отец Маркоса также был полузащитником, но прошел зеркальный путь. После одного сезона в составе "матрасников" Пако Льоренте 7 лет отдал "Реалу". Выиграл все возможные титулы в Испании, но Кубка чемпионов так и не получил. Брат Пако – Хулио Льоренте – вырос в системе "сливочных", но свои более четырехсот матчей в Примере сыграл за другие клубы, задержавшись в Мадриде лишь на два сезона. Самый известный в династии, безусловно, Хенто Лопес или просто Пако Хенто. Безусловная легенда. Провел в Мадриде 18 лет, играл бок о бок с Ди Стефано и Пушкашем. Рекордсмен по количеству побед в Кубке чемпионов – шесть раз. Тоже самое и в Ла Лиге – 12 чемпионских титулов. Пако Хенто – одна из величайших фигур в истории "Реала".

Мальдини

Чезаре Мальдини сделал потрясающую карьеру. Четыре раза принимал Скудетто и стал первым итальянцем, который в статусе капитана команды поднял над головой Кубок чемпионов. Попробовал свои силы в тренерском ремесле. На клубном уровне заметных успехов достичь не удалось, а с молодежной сборной Италии трижды подряд выигрывал чемпионат Европы. На ЧМ-2002 руководил сборной Парагвая, которая на полях Кореи и Японии в первом же раунде плей-офф драматично вылетела от будущего финалиста – Германии. Мало кто верил, что Паоло удастся затмить достижения своего отца. Но он справился с избытком. Ряд рекордов по количеству сыгранных матчей и выигранных трофеев. "Милан" даже вывел из обращения его третий номер. Мальдини – легендарный символ клуба, в структуре которого провел всю игровую карьеру и продолжает работать сейчас. Паоло в должности одного из топ-менеджеров "россонери" делает все возможное, чтобы вернуть команду на топ-уровень. Между тем Даниэль только начинает свой карьерный путь. Для 19-летнего атакующего полузащитника нынешний сезон стал первым, который он полноценно проводит в главной команде. Стать игроком основы пока не удалось – пока 8 матчей во всех турнирах и лишь 200 минут сыграно. Одноклубники и эксперты предсказывают ему большое будущее, но ураганом ворваться во взрослый футбол, как это когда-то сделал Паоло, Даниэль не смог. Оправдает ли авансы молодой Мальдини, покажет только время.