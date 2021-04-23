Не только на ленточке: вратари, которые забивали в Лиге Чемпионов

Услышать гимн Лиги Чемпионов – мечта каждого футболиста, а забить гол в самом престижном клубном турнире – самая большая радость. Бывали моменты, когда кусок праздничного пирога голевой эйфории ЛЧ доставался даже вратарям. В глобальном смысле это никакая не новость! Футбольная история знает вратарей, которые имели большой бомбардирский талант. Рожерио Сени и Хосе Луис Чилаверт не раз огорчали своих коллег по цеху и заставляли их вытаскивать мяч из сетки ворот. Но самый престижный клубный турнир – Лига Чемпионов – может похвастаться лишь несколькими голами тех, кто в основном защищает ворота. Имена большинства этих счастливчиков не известны широкой публике, но это не уменьшает ценности их голов, а эйфория, которую им удалось пережить, останется с ними на всю жизнь. Недавно мы вспоминали самые быстрые удаления в истории ЛЧ. Сегодня мы решили продолжить тему самого престижного клубного турнира Европы и расскажем о вратарях-бомбардирах турнира.

Элой Касальс

Выступления за андоррским команду – не самая перспективная возможность отличиться в Лиге Чемпионов даже полевым игрокам. Но голкиперу "Санта-Колома" Эллою Касальсу удалось сделать невозможное. В первом квалификационном раунде ЛЧ сезона 2014/2015 армянский "Урарту" мерялся силами с "Санта-Колома". В первом матче андоррцы одержали минимальную победу – 1:0. Ответный матч состоял лучше уже для "Урарту" – в компенсированное арбитром время счет на табло был 3:1. На 90+4 минуте судья назначил штрафной в ворота хозяев. Элой Касальс покинул свои владения в надежде помочь партнерам. В хаосе в штрафной Касальсу удалось подхватить мяч и расстрелять ворота соперника. Исторический гол не только подарил голкиперу незабываемые эмоции, но и вывел его команду в следующий этап турнира (что, как вы понимаете, для андоррских команд такое же счастье, как для российских попасть в 1/4 ЛЧ или даже полуфинал).

Ханс-Йорг Бутт

Немецкий голкипер был штатным пенальтистом в клубах, за которые выступал, что позволило ему неоднократно праздновать забитые голы. А вот в Лиге Чемпионов его голевая история сложилась очень интересно: все три гола он забил с пенальти в ворота туринского "Ювентуса", но в футболках разных немецких клубов: "Гамбурга", "Байера" и "Баварии". "Дуэль вратаря против вратаря – это кульминация пенальти. Почувствовать вкус победы над коллегой – невероятное ощущение, особенно это касается Лиги Чемпионов. Радость того момента остается с тобой на всю жизнь", – рассказывал Бутт. Похоже на то, что титул самого результативного вратаря ЛЧ будет принадлежать Бутту еще очень долго, ведь сейчас нет вратаря, который бы бросил вызов его достижению.

Винсент Эньяма

Нигерийский голкипер тоже любил огорчить коллег с 11-метровой отметки. Удалось ему почувствовать и вкус гола в Лиге Чемпионов. Голкипер "Хапоэля" из Тель-Авива решился пробить пенальти в ворота "Зальцбурга" в выездном матче раунда плей-офф в сезоне 2012/13. Эньяма уверенно переиграл Треммеля и записал свое имя в истории самого престижного клубного турнира. В будущем голкипер на долгое время станет основным в "Лилле".

Синан Болат

Турецкий голкипер вошел не только в историю Лиги Чемпионов, но и бельгийского "Стандарт", цвета которого защищал с 2008 по 2013 год. В сезоне 2009/10 "Стандарту" для путевки в Лигу Европы нужно было удержать ничью в последнем матче группового этапа против АЗ. Голландцам удалось выйти вперед перед перерывом – отличился Ленс, которого некоторые могут знать по выступлениям за киевское "Динамо". Уже в компенсированное арбитром время команда из Льежа получила право на штрафной. Спасать ситуацию ушел Болат – и не прогадал. Его точный удар головой оставил "Стандарт" в еврокубках.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников