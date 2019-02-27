Не тот уровень: Ибрагимович дал важный совет Кейну

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Не тот уровень: Ибрагимович дал важный совет Кейну
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович считает, что форварду "Тоттенхэма" Харри Кейну нужно сменить клуб.

"Кейн очень хорош. Но выступать за топ-клуб и игра за среднюю команду, при всем уважении к "Тоттенхэму", это совсем разные вещи. Я видел, когда сильные игроки переходили в топ-клубы в подобной ситуации.

Кейну нужно принять решение. Футболистов запоминают благодаря трофеям. Если Кейну нужны серьезные победы, то ему нужно переходить в другой клуб. "Тоттенхэм" является прекрасной командой с классным тренером, но это не тот уровень", - приводит слова Ибрагимовича Mirror.

25-летний Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года. В составе лондонского клуба он пока не завоевал ни одного трофея. Всего за "шпор" форвард провел 245 матчей во всех турнирах, забил 161 гол и отдал 28 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Кейн прокомментировал поражение "Тоттенхэма" от "Бернли". | http://soccernews.ru

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