"Не убивайте нашу мечту": фанаты "Енисея" потребовали увольнения Аленичева
Фанаты "Енисея" потребовали увольнения главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
Болельщики написали открытое письмо, адресованное губернатору Красноярского края Александру Уссу. Обращение опубликовано в соцсети "ВКонтакте".
"Уважаемый Александр Викторович! Мы, фанаты "Енисея", обращаемся к Вам с одной единственной просьбой - не убивать до конца нашу мечту. Десятки лет мы ждали выхода родного клуба в Премьер-Лигу. Десятки лет ходили на стадион, даже когда команда барахталась во втором дивизионе и играла с соперниками из зоны "Восток". Этот сезон для Красноярска исторический. И вначале мы все надеялись на успешное выступление команды. Но, как видим, шансов на сохранение прописки в Премьер-Лиге всё меньше. Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба, который не управляет и абсолютно не занимается командой. Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За всё время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива.
Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из неё некоторые игроки. Формирование состава - прерогатива тренера, результат - показатель его работы и ответственности. Просим Вас как учредителя клуба отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Это единственный шанс встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение, чтобы остаться в Премьер-Лиге.
Александр Викторович, в прошлом году Вы вместе с нами в переполненном манеже радовались уверенной победе над "Анжи" в первом стыковом матче, Вы вместе с командой оказали поддержку в ответном матче на выезде, Вы - первый и на данный момент единственный губернатор, при котором впервые в истории Красноярского края футбольная команда вышла в элитный футбольный дивизион. Только в Ваших силах вершить эту историю дальше", - говорится в заявлении болельщиков.
По итогам 19 туров "Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе всего 11 очков.
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