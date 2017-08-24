Не ударить лицом в грязь: киевское "Динамо" принимает "Маритиму"
"Динамо" Киев – "Маритиму"
Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев)
Начало матча: 19:45
Арбитр: Лиран Лиани (Израиль)
В день большого государственного праздника Дня Независимости Украины в самом сердце страны киевское "Динамо" сыграет с португальским "Маритиму" в рамках ответного матча квалификации плей-офф Лиги Европы. После великолепной первой игры с "Янг Бойз" на "Олимпийском" команду Александра Хацкевича в еврокубках как будто подменили. Сначала "бело-синие" каким-то удивительным образом "слились" в Швейцарии и таким образом попрощались в Лигой чемпионов. А вот теперь неделю назад не смогли забить скромному клубу из далекого острова Мадейра.
Естественно, в Киеве, кроме победы никакого другого результата не примут. Лимит терпения болельщиков уже давно исчерпан, поэтому завтра на поле от "динамовцев" стоит ожидать максимально агрессивного футбола. Тем более, что белорусский наставник украинцев в матче внутреннего чемпионата против каменской "Стали" предоставил отдых большинству из основных футболистов, поэтому с запасом сил все должно быть в порядке. В УПЛ дела у команды идут хорошо, а для того, чтобы побеждать там, как правило, достаточно выставить и полурезервный состав.
"Маритиму" также подходит к ответной встрече со всей ответственностью и огромным желанием триумфовать. В крайнем поединке чемпионата Португалии против "Боашвиты" главнокомандующий островитян Даниэль Рамуш применил серьезную ротацию, не тронув лишь линию защиты. Впрочем, это никак не помешало "львам" одолеть более именитого оппонента. В стане гостей нет никаких кадровых проблем, чего не скажешь о хозяевах. Совершенно точно матч пропустит Евгений Хачериди, который схлопотал удаление в первой дуэли.
Интересные факты противостояния "Динамо" и "Маритиму":
Матч недельной давности стал первым в истории противостояния "Динамо" и "Маритиму".
В двух последних домашних еврокубковых поединках украинский гранд забил девять голов.
"Маритиму" – команда крайне оборонительного типа. Во всех трех встречах квалификации Лиги Европы португальцы оставили свои ворота "сухими".
Ориентировочные составы на игру:
Динамо: Коваль, Кендзера, Вида, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Гонсалес, Ярмоленко, Мбокани
Маритиму: Шарлес, Бебето, Зайнайдин, Сантос, Мартинш, Гамбоа, Шен, Бесса, Пикети, Эвертон, Валенте
Прогноз на матч "Динамо" – "Маритиму":
Глупо отрицать, что "Динамо" - явный фаворит предстоящего поединка. Даже в самом худшем настрое киевлян, сложно себе представить проигрыш такой команде, как "Маритиму". Такого же мнения придерживаются и букмекеры. Коэффициент на викторию подопечных Хацкевича равен 1.25. В то время, как выигрыш португальцев в среднем оценивается заоблачными 13.0.
Богдан Архипенко
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