Не умеет даже набивать мяч: Паулиньо позорится на презентации в "Барселоне"

В четверг состоялась презентация новичка "Барселоны" бразильца Паулиньо.

Футболист должен был некоторое время почеканить мяч, но сумел набить все три раза, после чего "круглый" улетел в сторону.

Paulinho showing what €40 Million buys you in this market pic.twitter.com/T9VyN1wXlX