Не умеет даже набивать мяч: Паулиньо позорится на презентации в "Барселоне"

В четверг состоялась презентация новичка "Барселоны" бразильца Паулиньо.

Футболист должен был некоторое время почеканить мяч, но сумел набить все три раза, после чего "круглый" улетел в сторону.

Видео: Очередной непонятный трансфер "Барселоны".

Paulinho showing what €40 Million buys you in this market pic.twitter.com/T9VyN1wXlX — Daniel (@Cruyffd) 17 августа 2017 г.

Напомним, что 29-летний Паулиньо перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро.

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