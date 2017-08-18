Не умеет даже набивать мяч: Паулиньо позорится на презентации в "Барселоне"

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Не умеет даже набивать мяч: Паулиньо позорится на презентации в "Барселоне"

В четверг состоялась презентация новичка "Барселоны" бразильца Паулиньо.

Футболист должен был некоторое время почеканить мяч, но сумел набить все три раза, после чего "круглый" улетел в сторону.

Видео: Очередной непонятный трансфер "Барселоны".

 

Напомним, что 29-летний Паулиньо перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро.

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комментарии
Дэн

Вырезали 5 секунд из видео,и говорят что не умеет набивать.Посмотрите презентацию на ютубе шестиминутный ролик.Там он набивает побольше трёх.Автор новости недалекий человек.

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Роман

Автор,я могу раз 15-20 набивать,значит я круче как футболист,так получается?))

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Конь

Он круче Лёвы.

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