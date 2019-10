Не успели посмотреть европейские лиги на выходных? Мы расскажем все самое интересное, что вы должны знать

"Ливерпуль показал, кто в доме хозяин! Особая связь между трибунами "Энфилда" и Юргеном Клоппом работает – команда имеет 45-матчевую беспроигрышную домашнюю серию в АПЛ, а последние 12 поединков вообще выиграла. В воскресенье покорить "мерсисайдскую" крепость попытался "Тоттенхэм", однако "шпоры" не предложили ничего, кроме стартового блицкрига. "Ливерпуль" пережил удар без предупреждения в дебюте, собрал оружие и с середины первого тайма начал бомбить в ответ. "Тоттенхэм" держался благодаря сейвам Гассаниги, которых набралось аж 12. Матч получился более односторонним, чем финал Лиги Чемпионов. "Красные" действовали смелее и заслуженно победили. В итоге – первое место АПЛ и +6 от "Манчестер Сити".

Рекордное уничтожение от "Лестера". Брендан Роджерс разбил "Саутгемптон" на выезде со счетом 0:9. Это повторение абсолютного рекорда АПЛ – до сих пор самая большая победа принадлежала "Манчестер Юнайтед", который в 1995-м уничтожил "Ипсвич". Что интересно, выигрывать с разницей в 9 мячей – семейная традиция Шмейхелей (тогда Петер, теперь Каспер). Заточенный под прессинг "Саутгемптон" рано остался в меньшинстве, поэтому был обречен на позор. "Лестер" не остановился, Варди оформил хет-трик и возглавил бомбардирскую гонку АПЛ. Возможно, "лисы" были настолько заряженными, чтобы отдать честь бывшему владельцу клуба – год назад трагически погиб Вишай Шривадданапрабха.

