Не успели посмотреть европейские лиги на выходных? Мы расскажем все самое интересное, что вы должны знать

"Ливерпуль показал, кто в доме хозяин! Особая связь между трибунами "Энфилда" и Юргеном Клоппом работает – команда имеет 45-матчевую беспроигрышную домашнюю серию в АПЛ, а последние 12 поединков вообще выиграла. В воскресенье покорить "мерсисайдскую" крепость попытался "Тоттенхэм", однако "шпоры" не предложили ничего, кроме стартового блицкрига. "Ливерпуль" пережил удар без предупреждения в дебюте, собрал оружие и с середины первого тайма начал бомбить в ответ. "Тоттенхэм" держался благодаря сейвам Гассаниги, которых набралось аж 12. Матч получился более односторонним, чем финал Лиги Чемпионов. "Красные" действовали смелее и заслуженно победили. В итоге – первое место АПЛ и +6 от "Манчестер Сити".

Рекордное уничтожение от "Лестера". Брендан Роджерс разбил "Саутгемптон" на выезде со счетом 0:9. Это повторение абсолютного рекорда АПЛ – до сих пор самая большая победа принадлежала "Манчестер Юнайтед", который в 1995-м уничтожил "Ипсвич". Что интересно, выигрывать с разницей в 9 мячей – семейная традиция Шмейхелей (тогда Петер, теперь Каспер). Заточенный под прессинг "Саутгемптон" рано остался в меньшинстве, поэтому был обречен на позор. "Лестер" не остановился, Варди оформил хет-трик и возглавил бомбардирскую гонку АПЛ. Возможно, "лисы" были настолько заряженными, чтобы отдать честь бывшему владельцу клуба – год назад трагически погиб Вишай Шривадданапрабха.

The biggest winning margins in Premier League history



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Беспредел Джаки и хороший день для "Челси". Кристиан Пулишич впервые с лета вышел в старте "Челси" и оформил хет-трик в ворота "Бернли". Игрока сразу же сравнили с Капитаном Америкой, а американские футбольные журналисты и вовсе без ума от главной надежды сборной США. Пулишич – второй американский автор хет-трика в АПЛ после Клинта Демпси. А "Челси" торжествует в 4 турах подряд. На другом конце Лондона противоположные настроения – "Арсенал" в своем стиле упустил победу над "Кристал Пэлэс". Ужасная ситуация возникла во время замены Джаки. Капитан демонстративно медленно уходил с поля, чем заслужил свист с трибун. Однако он отреагировал еще резче: послал фанов "f*ck off" ("да пошли вы"), показывал провокационные жесты, сорвал с себя футболку и сразу скрылся в раздевалки. Это конец?

Левандовски – главный "терминатор" "Баварии". Роберт на пике формы – он забивает буквально в каждом матче этого сезона. Против "Униона" поляк установил очередной рекорд, став первым футболистом в истории Бундеслиги, который отметился голами в 9 стартовых турах – 13 мячей (55% от командного показателя). Точный удар Левандовски стал победным в игре с Берлином, хотя "Бавария" сделала все возможное, чтобы подарить очки аутсайдеру. Такой нестабильный "Голливуд" все равно мог бы лидировать в чемпионате Германии, если бы не работа Марко Розе в Боруссии (М.). Гладбах также далек от идеала, но на фоне конкурентов игра "жеребцов" выглядит целостно и понятно. Воскресная победа над "Айнтрахтом" – справедливая.

Рурская "непонятка". Главное дерби Рура не оправдало ожиданий яркого футбола – битва Дортмунда и Гельзенкирхена завершилась нулевой ничьей. "Боруссия" не могла создать что-то осмысленное, а "Шальке" страдал от ужасной реализации Мотондо и фортуны которая направляла мяча в каркас ворот "шмелей". Осторожный футбол так и не встряхнулся голом, а Люсьен Фавр продолжает убеждать в своей трусости (ну а как иначе это назвать?). "Боруссия" и "Шальке" в последних трех турах выиграли один матч на двоих и отдалились от вершины таблицы. А еще хуже ситуация у "Лейпцига" – РБ неожиданно проиграл "Фрайбургу". А те и рады, они идут в ТОП-3 чемпионата.

Непринятые подарки "Интера" и "Ювентуса". В Италии претенденты на титул после успешного еврокубковой недели обменялись любезностями: "Ювентус" без "Роналду" не обыграл "Лечче", "Интер" расписал ничью с "Пармой", а "Наполи" подарил очки СПАЛу. "Аталанта" наоборот отыгралась за провал в Европе разгромом на внутренней арене. В гроб Удинезе загнали 7 гвоздей, отличился даже 17-летний Траоре. 28 голов Аталанты за 9 туров – самый лучший старт итальянского чемпионата за 27 лет. Джан Пьеро Гасперини осторожно спросили о Скудетто – коуч не верит, хотя до первого места всего лишь 3 балла.

11': Atalanta 0-1 Udinese

21': Atalanta 1-1 Udinese

35': Atalanta 2-1 Udinese

43': Atalanta 3-1 Udinese

47': Atalanta 4-1 Udinese

52': Atalanta 5-1 Udinese

75': Atalanta 6-1 Udinese

83': Atalanta 7-1 Udinese



Atalanta are serious fun. pic.twitter.com/rch61wiyLg — Squawka News (@SquawkaNews) 27 жовтня 2019 р.

Где "Милан", который мы так любили? "Рома" и "Лацио" синхронно выиграли с одинаковым счетом и подобрались к зоне Лиги Чемпионов. Паулу Фонсека одолел "Милан", который прогнозируемо не ожил после освобождения Джампаоло. "Лацио" на последних минутах вырвал победу над "Фиорентиной", хотя и не забил в компенсированное время пенальти. Франк Рибери так разозлился арбитражем, что после финального свистка дважды толкнул лайнсмена – вот такая безумная красная карточка и железная дисквалификация звезды.

"Гранада", что ты такое? Поединок "Барселоны" и "Реала", намеченный на прошлый тур, перенесли из-за протестов в Каталонии. Этим воспользовалась скромная "Гранада", которая одолела "Бетис" и поднялась на вершину Ла Лиги. Андалусийцы только этим летом вернулись в элиту и выдали роскошный старт. В Испании сейчас не менее горячо, чем в Германии – между первой и седьмой командами в турнирной таблице разрыв всего лишь в 3 очка.

La Liga:



1️⃣ Granada - 20

2️⃣ Barcelona - 19

3️⃣ Real Sociedad - 19

4️⃣ Atletico - 19

5️⃣ Sevilla - 19

6️⃣ Real Madrid - 18

7️⃣ Villarreal - 17

8️⃣ Osasuna - 14

9️⃣ Valladolid - 14

1️⃣0️⃣ Athletic Club - 13



— Goal (@goal) 28 жовтня 2019 р.