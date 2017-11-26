Не увязнуть в болоте: ЦСКА попытается обыграть "Рубин"

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Не увязнуть в болоте: ЦСКА попытается обыграть "Рубин"

"Рубин"- ЦСКА

Стадион: "Казань-Арена"

Начало матча: 14:00

Арбитр: Сергей Иванов

Московский ЦСКА после победы над "Бенфикой" отправится в Казань на матч с местным "Рубином". Команда Гончаренко находится в хорошем настроении, армейцы уже обеспечили себе выход в Лигу Европы, но теоретически могут выйти и в плей-офф Лиги чемпионов, однако для этого необходимо побеждать на выезде "Манчестер Юнайтед". В чемпионате страны ЦСКА сумел прервать трехматчевую серию без побед, выиграв в Хабаровске. Победа в армейском дерби далась дорогой ценой, на морозе серьезные травмы получили Миланов и Алексей Березуцкий. В целом же футбол в Хабаровске вряд ли был для болельщиков. По такому холоду сидеть на трибунах было достаточно проблематично, в итоге игру посмотрели 5500 зрителей.

 Стоит сказать, что изначально по календарю этот матч должен был быть сыгран в июле, но команды договорились между собой и поменялись кругами, так как ЦСКА строил новый стадион. В итоге армейцам пришлось летать на Дальний Восток в конце ноября перед Лигой чемпионов. На конечном результате это не сказалось, ЦСКА выиграл оба матча, однако проблем от этого меньше не становится. Постоянно травмируются основные игроки, после матча с "Бенфикой" лазарет пополнил Щенников, также у команды огромные проблемы в атаке, нападающие не забивают, приходится на острие ставить опорника Вернблума, который и зажег в игре со "СКА –Хабаровском". Именно на него вся надежда и в поединке с "Рубином".

Этот сезон показал, что Курбан Бердуев – все же не волшебник. Он сумел собрать из "Ростова" команду, которая пошумела в Европе. Но в "Рубине" в этом сезоне у него не ладится. В Ростове-на-Дону сошлась комбинация из группы игроков высокого класса и сильного тренера, что давало результат. Недаром практически все основные футболисты "Ростова" перешли в "Зенит", также нескольких исполнителей Бердыев забрал с собой в Казань, однако толку это никакого не дало. Защита монолитной не выглядит, Джанаев уже не феерит в рамке, Азмун забивает в Казани только за сборную Ирана. Единственного игрока, способного решить исход матча, казанцы продали летом из-за проблем с финансами. Жонатас уехал в "Ганновер", и это была вынужденная мера, игрок не хотел покидать клуб, но "Рубину" очень нужны были деньги.

Жонатас забил последние голы в ворота "Анжи" 19 августа, с тех пор "Рубин" отличился только три раза. Именно поэтому совсем не удивительно, что Жонатас до сих пор является лучшим бомбардиром команды с 4 мячами.

Интересные акты противостояния:

В матче первого круга "Рубин" выиграл у ЦСКА со счетом 2:1, оба мяча забил Жонатас.

Команды провели между собой 31 игру: 16 побед у ЦСКА, 10 – у "Рубина", 5 ничьих.

"Рубин" в этом сезоне только один раз забил больше двух мячей, только трижды – более одного мяча за игру. В последних десяти матчах казанцы отправили в ворота соперника три гола.

"Рубин" не забивает на стадионе "Казань-Арена" с 26 августа.

Ориентировочные составы:

"Рубин": Джанаев, Бауэр, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Кудряшов, М'Вила, Оздоев, Камболов, Жемалетдинов, Канунников.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, Вернблум.

Прогноз на матч:

0:0 и 1:0 – любимые счета "Рубина". Девять матчей чемпионата завершались именно так. "Рубин" забивал сам один гол, а потом "сушил" или казанцы пропускали, но у них не было вариантов в атаке, чтобы ответить. В последних играх "Рубин" стал успешней обороняться, из-за чего три игры из четырех завершились без голов. ЦСКА может увязнуть в оборонительных порядках соперника, поэтому вполне реально, что нас снова ожидает "сухой" матч. Армейцам может и улыбнуться удача, они могут затолкать один гол, и тогда уже спокойно держать оборону. Больше одного мяча команды вряд ли забьют.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 2.55, на ничью – 2.80, на "Рубин" – 3.20.

Вячеслав Горбачев

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6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
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