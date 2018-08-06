Не в "МЮ": игрок "Барселоны" перейдет в клуб АПЛ

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Не в "МЮ": игрок "Барселоны" перейдет в клуб АПЛ
Колумбийский защитник "Барселоны" Йерри Мина перейдет в "Эвертон", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, клубы практически обо всем договорились. Сумма трансфера составит 32 миллиона евро. Футболист подпишет с мерсисайдцами пятилетний контракт.

Стоит отметить, что на 23-летнего игрока также претендовал "Манчестер Юнайтед", но манкунианцы предпочли купить защитника "Лестера" Харри Магуайра.

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