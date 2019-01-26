Не вижу логики: Жорди Альба высказался о возможно возвращении Неймара в "Барселону"
Защитник "Барселоны" Жорди Альба выразил сомнения по поводу возвращения нападающего ПСЖ Неймара в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.
"Мы даже не обсуждаем возможное возвращение Неймара. Не думаю, что то, о чем говорят за пределами клуба, правда. Неймар - прекрасный футболист, один из лучших, и он сам принял решение покинуть "Барсу", не вижу логики в его желании вернуться обратно", - сказал Альба.
Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные 222 млн евро.
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|21
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|Страсбур
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|21
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|Бордо
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|28
|12
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|21
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|Дижон
|20
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|21
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|Генгам
|21
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