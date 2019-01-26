Не вижу логики: Жорди Альба высказался о возможно возвращении Неймара в "Барселону"

Теги псжнеймарбарселонажорди альба

Не вижу логики: Жорди Альба высказался о возможно возвращении Неймара в "Барселону"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба выразил сомнения по поводу возвращения нападающего ПСЖ Неймара в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

"Мы даже не обсуждаем возможное возвращение Неймара. Не думаю, что то, о чем говорят за пределами клуба, правда. Неймар - прекрасный футболист, один из лучших, и он сам принял решение покинуть "Барсу", не вижу логики в его желании вернуться обратно", - сказал Альба.  

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные 222 млн евро. 

Читайте также: ПСЖ сделал предложение Венгеру| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 53
2 Лилль Лилль 22 43
3 Лион Лион 21 37
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 21 36
5 Страсбур Страсбур 21 32
6 Монпелье Монпелье 20 32
7 Марсель Марсель 21 31
8 Ницца Ницца 21 31
9 Ренн Ренн 21 30
10 Ним Ним 21 29
11 Бордо Бордо 20 28
12 Реймс Реймс 21 28
13 Тулуза Тулуза 21 25
14 Нант Нант 21 23
15 Анжер Анжер 21 23
16 ФК Кан ФК Кан 21 18
17 Амьен Амьен 21 18
18 Дижон Дижон 20 17
19 Монако Монако 21 15
20 Генгам Генгам 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов