Не все хреново в мире: Милевский показал новый имидж

Нападающий "Миная" Артем Милевский поделился фотографией со своим новым имиджем.

"Не все хреново в этом мире!!! На тренировку", - написал Милевский в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 36-летний Милевский провел за "Минай" три матча во всех турнирах и не отметился результативными передачами.

Ранее сообщалось, что форвард завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Впрочем, сам Милевский эту информацию пока не подтверждал.

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