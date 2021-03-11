Не все хреново в мире: Милевский показал новый имидж

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Не все хреново в мире: Милевский показал новый имидж

Нападающий "Миная" Артем Милевский поделился фотографией со своим новым имиджем.

"Не все хреново в этом мире!!! На тренировку", - написал Милевский в своем Instagram.

 
 
 
 
 

В нынешнем сезоне 36-летний Милевский провел за "Минай" три матча во всех турнирах и не отметился результативными передачами.

Ранее сообщалось, что форвард завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Впрочем, сам Милевский эту информацию пока не подтверждал.

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