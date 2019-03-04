Не "Ювентус" и не "Челси": итальянский клуб превзошел всех по числу отданных в аренды футболистов

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Не "Ювентус" и не "Челси": итальянский клуб превзошел всех по числу отданных в аренды футболистов

76 футболистов "Аталанты" выступают за другие клубы на правах аренды, сообщает Squawka.

По сведениям источника, это самый большой показатель среди европейских клубов. "Аталанта" с большим отрывом опережает "Ювентус", который отдал в аренды 47 игроков.

Третье место делят "Челси" и "Дженоа" (по 41). Далее идут "Фиорентина" (34), "Кьево", "Эмполи", "Парма", "Сампдория" и "Сассуоло" (все - по 31).

Стоит отметить, что ФИФА планирует уменьшить количество аренд до восьми за сезон.

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