Не забитый пенальти Роналду и разгром гостей в видеообзоре матча "Ювентус" - "Кьево"

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Не забитый пенальти Роналду и разгром гостей в видеообзоре матча "Ювентус" - "Кьево"

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" на своем поле разгромил "Кьево" со счетом 3:0. Победу туринскому клубу принесли голы Дугласа Косты, Эмре Джана и Даниэле Ругани, а вот Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

Видео: "Ювентус" - "Кьево" - 3:0

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