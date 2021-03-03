Не забуду никогда: Уткин отреагировал на известие о смерти Розанова

Журналист, блогер и бывший комментатор Василий Уткин прокомментировал известие о смерти комментатора "Матч ТВ" Юрия Розанова.

"Прощай, Дяденька, старый друг. Прощай, не забуду никогда тебя", — написал Уткин в своем Instagram.

Розанов скончался сегодня, 3 марта, в Москве в возрасте 59 лет. Причиной смерти стала онкологическая болезнь, с которой он боролся в последние годы.

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