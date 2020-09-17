"Не знаю, что за девушка, но мне очень приятно". Семин прокомментировал появление фото модели в его инстаграме

Теги локомотив москваюрий семин

"Не знаю, что за девушка, но мне очень приятно". Семин прокомментировал появление фото модели в его инстаграме

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал появление в своем инстаграме фотографии полуголой модели.

"Я не знаю, может, меня и взломали. Я даже не знаю, что за девушка-то. Все нормально, раз она опубликовалась как-то. Я не в курсе этой публикации. Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице. Если, она, конечно, красивая, ведь надо еще посмотреть. Я с этими вопросами не связан, я даже не разбираюсь, как опубликовать сториз. Иной раз я сам публикуюсь, иной раз внучка", - цитирует Семина Sport24.

Напомним, что в  профиле девушки есть фотография в футболке, за которую она благодарит аккаунт 73-летнего специалиста.

А еще: Семин раскритиковал руководство "Локомотива" из-за ухода Миранчука | http://soccernews.ru
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