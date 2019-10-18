"Нечего терять": ван Дейк высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Ведущий защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мыслями о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

"Нам нечего терять. "Манчестер Сити" - действующий чемпион, они защищают свой титул, а мы хотим его завоевать. "Ливерпуль" наконец должен это сделать. Мы должны получать удовольствие от того, что лидируем в АПЛ. Нужно сохранять уверенность с учётом того, как мы побеждали в мачтах, где не показывали лучшую свою игру.

Впереди ещё столько матчей, так что думать сейчас о титуле - нереалистично. В прошлом сезоне мы поняли, что нам не нужно смотреть на остальных до конца сезона. Пока у нас всё хорошо, но "Сити" определённо не выпал из чемпионской гонки", - цитирует голландца Sky Sports.

Напомним, что в прошлом сезоне "горожане" опередили "Ливерпуль" всего на 1 очко. При этом "красные" набрали рекордные для второго места 97 баллов.

В текущем розыгрыше АПЛ по итогам восьми туров мерсисайдцы опережают манкунианцев на 8 пунктов.

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