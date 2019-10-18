"Нечего терять": ван Дейк высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Ведущий защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мыслями о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.
"Нам нечего терять. "Манчестер Сити" - действующий чемпион, они защищают свой титул, а мы хотим его завоевать. "Ливерпуль" наконец должен это сделать. Мы должны получать удовольствие от того, что лидируем в АПЛ. Нужно сохранять уверенность с учётом того, как мы побеждали в мачтах, где не показывали лучшую свою игру.
Впереди ещё столько матчей, так что думать сейчас о титуле - нереалистично. В прошлом сезоне мы поняли, что нам не нужно смотреть на остальных до конца сезона. Пока у нас всё хорошо, но "Сити" определённо не выпал из чемпионской гонки", - цитирует голландца Sky Sports.
Напомним, что в прошлом сезоне "горожане" опередили "Ливерпуль" всего на 1 очко. При этом "красные" набрали рекордные для второго места 97 баллов.
В текущем розыгрыше АПЛ по итогам восьми туров мерсисайдцы опережают манкунианцев на 8 пунктов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3