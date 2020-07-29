Недавно "Ювентус" оформил 9 кряду чемпионство в Серии "А"! Каким был мир до суперсерии туринцев?

Теги ювентусмиландиего симеонелионель мессипауло дибалаюрген клоппкриштиану роналду

Недавно "Ювентус" оформил 9 кряду чемпионство в Серии "А"! Каким был мир до суперсерии туринцев?

На днях "Ювентус" оформил девятое чемпионство в Серии "А" к ряду, чем подтвердил, что даже для не самого лучшего "Ювентуса", который переживает перестройку, да и вообще находится в некой зоне турбулентности при Сарри, нет соперников в Италии. А даже если они есть, то им зачастую не хватает класса и сил, чтобы противостоять "старой синьоре" в течении 38 туров. "Наполи" и "Лацио" это подтвердят! Что ж, пока "Юве" празднует, мы вспоминаем, каким был мир до великолепной чемпионской серии команды. А там очень многое поменялось!

"Милан" завоевал 18-е Скудетто в собственной истории

Создателем последнего большого успеха "россонери" оказался будущий руководитель "Ювентуса" Макс Аллегри. Набрав 82 очка, "Милан" оставил позади "Интер" (76), "Наполи" (70) и "Удинезе" (66) с феноменальным ветераном Антонио Ди Натале, который выиграл гонку лучших снайперов – 28 мячей. "Старая Синьора" финишировала лишь седьмой, без шансов на еврокубки. Интересно, что сразу трое представителей новоиспеченного чемпиона – Ибрагимович, Робиньо, Пату – записали себе в актив по 14 результативных ударов. Надо сказать, тогда Италия была более непредсказуемой в плане борьбы за титул, хотя нельзя забывать, что до победы "Милана" первую строчку на несколько сезонов оккупировал "Интер".

Диего Симеоне тренировал "Катанию"

Живая легенда "Атлетико" вернулся в Италию после работы с тремя аргентинскими китами – "Эстудиантесом", "Ривер Плейтом" и "Сан-Лоренсо". Экспрессивный "Лоб", который хорошо изучил Кальчо благодаря выступлениям в "Интере" и "Лацио", был призван спасать "Катанию" после отставки Марко Джампаоло (21 тур). "Слоны" находились на 15-й позиции, изрядно рискуя покинуть элиту – три очка от зоны вылета. Симеоне удалось выполнить задачу минимум и сохранить сицилийцы прописку, правда турнирное положение команды улучшилось не существенно (13 место). Сейчас, правда, от "Катании" не осталось и следа в Серии "А"!

Дибала дебютировал на профессиональном уровне

Один из главных идеологов 36-го чемпионства "бьянконери" (11 голов, 11 ассистов) только начинал свой путь в большом футболе. Первый официальный поединок за аргентинский "Институто" Дибала провел 12 августа 2011-го против "Уракана". Через неделю молодой аргентинец отличился дебютным мячом. В течение сезона 2011/12 оформил два хет-трика и побил рекорд легендарного Марио Кемпеса по количеству голов до 17 лет (17). Наиболее оперативно сработали скауты "Палермо", откуда Дибала и попал в лагерь "зебр" за 40 млн евро.

Роналду и Игуаин выступали вместе за "Реал Мадрид"

Аргентинский форвард перебрался в королевский клуб на два года раньше – в 2007-м. Пока Роналду выигрывал с "Манчестер Юнайтед" Лигу Чемпионов, "Пипита" становился одним из лучших снайперов Примеры 2008/09, отметившись 22 раза. Невероятно, но факт – Игуаин опередил Криша по результативности в первом совместном сезоне Роналду, который тогда еще был CR9, наколотил в Ла Лиге скромные по его же меркам 26 мячей, Гонсало – 27. Оба бок о бок защищали цвета "Реала" до лета 2013-го, когда аргентинца неожиданно подписал "Наполи". В конце концов сладкая парочка воссоединилась в Турине.

У Месси не было детей

В 2011-ом году лучший футболист планеты еще мог беззаботно отдыхать на пляже, ведь тогда Лео еще не успел сделать предложение своей любимой, которая впоследствии подарит ему трех сыновей – Тьяго, Матео, Чиро. Зато форвард "Барселоны" мог похвастаться тремя «Золотыми мячами". Ему не было равных в эпоху легендарного Пеп-тим. Каталонский гранд сворачивал трофеи лопатой. Ну а Месси еще выглядел как мальчишка со двора.

Клопп покорял Бундеслигу

"Боруссия" играла в "футбольный рок-н-ролл" до того, как это стало мейнстримом. Безумные "шмели" Юргена Клоппа два года подряд унижали "Баварию" роскошными "сольниками" по всей Германии. 11 мая 2011-го Бундеслига завершилась убедительным чемпионством Дортмунда, опередившего главного конкурента на 10 (!) очков. "Ротэн" финишировали третьими, пропустив вперед еще и леверкузенский "Байер". В апреле полетела голова Луи ван Гала, но спасать провальный сезон уже не было времени.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бранислав Иванович покинул "Зенит"

Бранислав Иванович покинул "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов