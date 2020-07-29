Недавно "Ювентус" оформил 9 кряду чемпионство в Серии "А"! Каким был мир до суперсерии туринцев?
На днях "Ювентус" оформил девятое чемпионство в Серии "А" к ряду, чем подтвердил, что даже для не самого лучшего "Ювентуса", который переживает перестройку, да и вообще находится в некой зоне турбулентности при Сарри, нет соперников в Италии. А даже если они есть, то им зачастую не хватает класса и сил, чтобы противостоять "старой синьоре" в течении 38 туров. "Наполи" и "Лацио" это подтвердят! Что ж, пока "Юве" празднует, мы вспоминаем, каким был мир до великолепной чемпионской серии команды. А там очень многое поменялось!
"Милан" завоевал 18-е Скудетто в собственной истории
Создателем последнего большого успеха "россонери" оказался будущий руководитель "Ювентуса" Макс Аллегри. Набрав 82 очка, "Милан" оставил позади "Интер" (76), "Наполи" (70) и "Удинезе" (66) с феноменальным ветераном Антонио Ди Натале, который выиграл гонку лучших снайперов – 28 мячей. "Старая Синьора" финишировала лишь седьмой, без шансов на еврокубки. Интересно, что сразу трое представителей новоиспеченного чемпиона – Ибрагимович, Робиньо, Пату – записали себе в актив по 14 результативных ударов. Надо сказать, тогда Италия была более непредсказуемой в плане борьбы за титул, хотя нельзя забывать, что до победы "Милана" первую строчку на несколько сезонов оккупировал "Интер".
Диего Симеоне тренировал "Катанию"
Живая легенда "Атлетико" вернулся в Италию после работы с тремя аргентинскими китами – "Эстудиантесом", "Ривер Плейтом" и "Сан-Лоренсо". Экспрессивный "Лоб", который хорошо изучил Кальчо благодаря выступлениям в "Интере" и "Лацио", был призван спасать "Катанию" после отставки Марко Джампаоло (21 тур). "Слоны" находились на 15-й позиции, изрядно рискуя покинуть элиту – три очка от зоны вылета. Симеоне удалось выполнить задачу минимум и сохранить сицилийцы прописку, правда турнирное положение команды улучшилось не существенно (13 место). Сейчас, правда, от "Катании" не осталось и следа в Серии "А"!
Дибала дебютировал на профессиональном уровне
Один из главных идеологов 36-го чемпионства "бьянконери" (11 голов, 11 ассистов) только начинал свой путь в большом футболе. Первый официальный поединок за аргентинский "Институто" Дибала провел 12 августа 2011-го против "Уракана". Через неделю молодой аргентинец отличился дебютным мячом. В течение сезона 2011/12 оформил два хет-трика и побил рекорд легендарного Марио Кемпеса по количеству голов до 17 лет (17). Наиболее оперативно сработали скауты "Палермо", откуда Дибала и попал в лагерь "зебр" за 40 млн евро.
Роналду и Игуаин выступали вместе за "Реал Мадрид"
Аргентинский форвард перебрался в королевский клуб на два года раньше – в 2007-м. Пока Роналду выигрывал с "Манчестер Юнайтед" Лигу Чемпионов, "Пипита" становился одним из лучших снайперов Примеры 2008/09, отметившись 22 раза. Невероятно, но факт – Игуаин опередил Криша по результативности в первом совместном сезоне Роналду, который тогда еще был CR9, наколотил в Ла Лиге скромные по его же меркам 26 мячей, Гонсало – 27. Оба бок о бок защищали цвета "Реала" до лета 2013-го, когда аргентинца неожиданно подписал "Наполи". В конце концов сладкая парочка воссоединилась в Турине.
У Месси не было детей
В 2011-ом году лучший футболист планеты еще мог беззаботно отдыхать на пляже, ведь тогда Лео еще не успел сделать предложение своей любимой, которая впоследствии подарит ему трех сыновей – Тьяго, Матео, Чиро. Зато форвард "Барселоны" мог похвастаться тремя «Золотыми мячами". Ему не было равных в эпоху легендарного Пеп-тим. Каталонский гранд сворачивал трофеи лопатой. Ну а Месси еще выглядел как мальчишка со двора.
Клопп покорял Бундеслигу
"Боруссия" играла в "футбольный рок-н-ролл" до того, как это стало мейнстримом. Безумные "шмели" Юргена Клоппа два года подряд унижали "Баварию" роскошными "сольниками" по всей Германии. 11 мая 2011-го Бундеслига завершилась убедительным чемпионством Дортмунда, опередившего главного конкурента на 10 (!) очков. "Ротэн" финишировали третьими, пропустив вперед еще и леверкузенский "Байер". В апреле полетела голова Луи ван Гала, но спасать провальный сезон уже не было времени.
*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17