Неделя дерби: Der Klassiker, "Сити" против "Юнайтед", разборки Мадрида. Анонсируем главные поединки выходных

"Бавария" – "Боруссия" (Д)

6 марта, 20:30. Мюнхен, "Альянц Арена"

24:2 – это общий счет пяти предыдущих "Классикеров" на "Альянц Арене" в рамках Бундеслиги. Ужас ужасный, если взглянуть со стороны Дортмунда. Возможно, не стоит хоронить "Боруссию" заблаговременно, ведь в 2020-м она трижды на равных сражалась с "Баварией" и была в шаге от ничьих. Однако тогда командой руководил Люсьен Фавр, у которого всегда был план на матч, а сейчас – Эдин Терзич, который ставит преимущественно на индивидуальные качества молодых звезд. Кстати, два лидера – Санчо и Геррейро – под вопросом на поединок в Мюнхене. Без них шансов будет мало. "Бавария" также имеет кадровые потери, а Мюллер, Гнабри и Павар только что вышли с больничного. В этом сезоне мюнхенцы не такие монструозные, как в прошлом. Команды средней руки регулярно обнажают проблемы Ганси Флика, а "Айнтрахт" и "Арминия" вообще отобрали очки у гранда. Впрочем, "Бавария" все равно лидирует в Бундеслиге и показывает лучший футбол в Германии.

"Ювентус" – "Лацио"

6 марта, 22:45. Турин, "Ювентус Стэдиум"

"Милан" пошел по нисходящей, поэтому главным конкурентом "Интера" в борьбе за золото стал "Ювентус". "Старая синьора" отстает на 10 пунктов, но имеет матч в запасе и грандиозный чемпионский опыт, которым в Серии "А" последние 10 лет не может похвастаться никто, в том числе "Интер", который брал Скудетто еще с Моуринью. В домашнем поединке с "Лацио" туринцам не светит статус андердога – команду Симоне Индзаги подкосили поражение от "Интера" и "Баварии". А победное шествие римлян в зону еврокубков оборвалось поражением от "Болоньи". В любом случае, матч обещает быть интересным, ведь очки нужны всем!

"Атлетико" – "Реал"

7 марта, 18:15. Мадрид, "Ванда Метрополитано"

Месяц назад "Атлетико" мчался к титулу, имея 10 очков преимущества над "Реалом" и "Барселоной". Вследствие кошмарной недели имени "Леванте" (валенсийцы отобрали у Диего Симеоне 5 баллов за два матча) гандикап сократился вдвое. "Матрасники" остаются основным претендентом на чемпионство, но теперь все упирается в один матч – проиграть Мадридское дерби нельзя ни при каких условиях. В игре "Атлетико" не наблюдается какого-то спада, однако совокупность громких неудач (добавляем поражение от "Челси" в ЛЧ) может ударить по психологической устойчивости команды. Зинедина Зидана немало критикуют течение сезона, а он все равно выруливает: вот и вершина Примеры в двух шагах, вот и четвертьфинал Лиги Чемпионов почти в кармане. Еще и лазарет "Реала" редеет – есть надежды, что Бензема сможет сыграть в дерби. "Сливочные" с достоинством пережили кадровый голод, добыв в феврале серию сухих побед. Немного испортила картину ничья с "Сосьедадом", но глобально "Реал" в боевых кондициях. К тому же ребята Зидана при любых условиях умеют собраться на топ-матч и выдать максимум. "Атлетико", кстати, не обыгрывал "Реал" в чемпионате в течение 5 лет.

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

7 марта, 19:30. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Юнайтед" выступает главным спонсором нулевых ничьих в этом сезоне. Таких в МЮ уже 7, в том числе 3 в последних трех поединках. Увидеть голы в топ-матчах с участием "дьяволов" – большая роскошь. В декабре Сульшер с Гвардиолой разыграли позорный матч, в котором никто палец о палец не ударил, чтобы вырвать победу. Казалось, что тренеры и футболисты еще до стартового свистка согласились на ничью. В этот уикенд ситуация иная. "Манчестер Сити" имеет 21-матчевую победную серию и демонстрирует высоченное качество футбола, обыгрывая почти всех с запасом. Букмекеры отводят "горожанам" статус безоговорочного фаворита. Команда Пепа находится в суперформе и не отпустит "дьяволов" с "Этихад" с очками. "Победа" в дерби "Манчестер Сити" окончательно закроет чемпионскую гонку. Правда, даже сенсационный успех гостей ничего не изменит – между Сити и Юнайтед 14 очков разрыва на вершине АПЛ.