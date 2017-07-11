Неделя медового месяца в Карибском море обошлась Месси в 28 тысяч евро
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси вместе со своей супругой Антонеллой Роккуццо завершили свой отдых на островах Антигуа и Барбуда, где они провели медовый месяц.
Как информирует Mirror, вместе с молодоженами на популярном курорте в Карибском море находились не только их дети Тьяго и Матео, но и одноклубник аргентинца Луис Суарес со своей семьей. Журналисты британского издания подсчитали, что неделя отдыха на островах обошлась Месси минимум в 28 тысяч евро, что, учитывая доходы футболиста, не стало серьезными тратами для него.
Напомним, Месси видит в Верратти замену для Хави. | soccernews.ru
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