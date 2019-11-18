Неделя "Усабря". "Спартак" пририсовал усы всем футболистам команды

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Неделя "Усабря". "Спартак" пририсовал усы всем футболистам команды

Пресс-служба московского "Спартака" пририсовала усы всем игрокам команды.

"На дворе третья неделя "Усабря" (он же "Мовембер")! В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями. Мы решили представить, как бы выглядели наши игроки, если бы не брили усы весь месяц", - сообщает пресс-служба в клубом Twitter.

Напомним, что после 16 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В 17-м туре московский клуб на выезде сыграет с "Уралом". Матч состоится 24 ноября и начнется в 14:00 мск.

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