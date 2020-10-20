"Недооценки не было". Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Брюгге"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (1:2).
"Тяжелый матч, как и предполагалось. Играли пассивно в атаке до пропущенного мяча. Потом смогли сравнять и создали несколько моментов. Могли победить, но из-за ошибок в обороне пропустили два мяча, которые не позволили добиться победы.
Соперник много не создал. Кроме удара головой в первом тайме. Пропустили из-за своих ошибок. Наша атакующая линия смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Потом неплохо действовали, но не смогли победить.
Не могу сказать, что играли не интенсивно. Не хватало остроты в атаке. После пропущенного мяча нужно было рисковать, так что стали обострять. И моментов стало больше.
Никакой недооценки не было. У соперника игроки пусть и молодые, но уже поигравшие в ЛЧ. Нам для победы не хватило реализации. Плюс нас подвели ошибки в обороне.
В перерыве мы поговорили о построении нашей атакующей игры. На второй тайм мы вышли, чтобы посмотреть, как это будет работать. Если не будет получаться, перестроились бы на другую схему.
Обидно терять очки в такой игре. Нужно готовиться к следующему матчу. Нужно набирать очки. Думать о том, как действовать, будем исходя из кондиций наших игроков", - цитирует Семака Sport24.
Напомним, "Зенит" играет в группе F вместе с "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и "Лацио".
В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.
Читайте также: Семак высказался о завышенных ожиданиях от выступления российских клубов в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
главное
-
"Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов
-
"Барселона" в меньшинстве разгромила "Ференцварош" в Лиге Чемпионов
-
Месси установил очередной рекорд в составе "Барсы"
-
Дубль Мората помог "Ювентусу" обыграть "Динамо" Киев в матче Лиги Чемпионов
-
"Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Лейпциг" обыграл "Истамбул ББ" в матче Лиги Чемпионов
-
ПСЖ проиграл дома "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Чемпионов
-
"Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов
-
"Барселона" в меньшинстве разгромила "Ференцварош" в Лиге Чемпионов
-
Геркус - о поражении "Зенита": "Очень грустно. Безыдейно, бессмысленно, боязливо. Стыдно"
-
Месси повторил рекорд Гиггза, забив в 16-м сезоне ЛЧ подряд
-
"Недооценки не было". Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Брюгге"
-
Главный тренер "Брюгге" прокомментировал победу над "Зенитом"
-
Федун отреагировал на поражение "Зенита" в матче ЛЧ с "Брюгге"
-
Месси установил очередной рекорд в составе "Барсы"
-
Луческу прокомментировал поражение киевского "Динамо" в матче ЛЧ с "Ювентусом"
-
Быстров - о поражении "Зенита": "Играть в атаке нужно лучше"
-
Уткин прокомментировал домашнее поражение "Зенита" от "Брюгге"
-
Дубль Мората помог "Ювентусу" обыграть "Динамо" Киев в матче Лиги Чемпионов
-
"Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов
-
"Челси" включил в заявку на АПЛ 38-летнего Петра Чеха
-
Мората - автор первого гола в Лиге чемпионов-2020/21
-
"Манчестер Юнайтед" исключил двух игроков из заявки на АПЛ
-
Камавинга, Сафонов и Смольников - в старте на матч ЛЧ "Ренн" - "Краснодар"
-
Болельщики "Спартака" ярко встретили команду в Красноярске