"Недооценки не было". Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Брюгге"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (1:2).

"Тяжелый матч, как и предполагалось. Играли пассивно в атаке до пропущенного мяча. Потом смогли сравнять и создали несколько моментов. Могли победить, но из-за ошибок в обороне пропустили два мяча, которые не позволили добиться победы.

Соперник много не создал. Кроме удара головой в первом тайме. Пропустили из-за своих ошибок. Наша атакующая линия смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Потом неплохо действовали, но не смогли победить.

Не могу сказать, что играли не интенсивно. Не хватало остроты в атаке. После пропущенного мяча нужно было рисковать, так что стали обострять. И моментов стало больше.

Никакой недооценки не было. У соперника игроки пусть и молодые, но уже поигравшие в ЛЧ. Нам для победы не хватило реализации. Плюс нас подвели ошибки в обороне.

В перерыве мы поговорили о построении нашей атакующей игры. На второй тайм мы вышли, чтобы посмотреть, как это будет работать. Если не будет получаться, перестроились бы на другую схему.

Обидно терять очки в такой игре. Нужно готовиться к следующему матчу. Нужно набирать очки. Думать о том, как действовать, будем исходя из кондиций наших игроков", - цитирует Семака Sport24.

Напомним, "Зенит" играет в группе F вместе с "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и "Лацио".

В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.

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