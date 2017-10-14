Недвед: "Дибала - величайший футболист среди людей, а Месси - не человек"

Управляющий директор "Ювентуса" Павел Недвед назвал Пауло Дибалу величайшим футболистом.

"Дибала - величайший футболист среди людей, потому что у него есть голова на плечах и он знает, как нужно работать над ошибками. Почему я выделил "среди людей"? Потому что Месси - не человек.

"Барселона" попытается увести у нас Дибалу? Надеюсь, что нет. Однако после Неймара все стало возможно, рынок просто стал сумасшедшим" - приводит слова Недведа Ilbianconero.

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