Недвед: "Локомотив" - хитрая команда"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед поделился мнением о жеребьевке Лиги Чемпионов.

"Мы попали в трудную группу, но ведь в Лиге Чемпионов не бывает легких матчей. Главная цель - выйти из группы, после чего двигаться вперед шаг за шагом.

У нас новый наставник и новые футболисты. Мы стали еще сильнее и подготовились к хорошему сезону. Мы отлично знакомы с "Атлетико", против команды Симеоне всегда непросто. "Байер" также непростая команда, особенно в гостевых играх.

"Локомотив" - хитрая команда, у которой есть отличные легионеры. Мы должны уважительно относиться ко всем командам.

Очень жаль, что Роналду не выиграл награду лучшему футболисту прошлого сезона, а ведь я очень этого ждал", - приводит слова Недведа сайт клуба.

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