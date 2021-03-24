Недвед назвал причины ухода Аллегри и Сарри из "Ювентуса"
Фото: AFP
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед объяснил причины ухода Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри из клуба.
"Сарри - большой профессионал и потрясающий тренер. У нас были замечательные отношения, однако не было условий для продолжения сотрудничества. Это было совместное решение.
Под руководством Аллегри мы провели несколько фантастических сезонов. Он написал историю в "Ювентусе", мы расстались естественным образом. Сожалений нет", - приводит слова Недведа Football Italia.
Аллегри тренировал "Ювентус" с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб завоевал 11 трофеев. Сарри возглавлял "старую синьору" с 2019 по 2020 год и выиграл скудетто в сезоне 2019/20.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17