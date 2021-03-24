Недвед назвал причины ухода Аллегри и Сарри из "Ювентуса"

Теги ювентуспавел недведмаурицио сарримассимилиано аллегри

Недвед назвал причины ухода Аллегри и Сарри из "Ювентуса" Фото: AFP

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед объяснил причины ухода Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри из клуба.

"Сарри - большой профессионал и потрясающий тренер. У нас были замечательные отношения, однако не было условий для продолжения сотрудничества. Это было совместное решение.

Под руководством Аллегри мы провели несколько фантастических сезонов. Он написал историю в "Ювентусе", мы расстались естественным образом. Сожалений нет", - приводит слова Недведа Football Italia.

Аллегри тренировал "Ювентус" с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб завоевал 11 трофеев. Сарри возглавлял "старую синьору" с 2019 по 2020 год и выиграл скудетто в сезоне 2019/20.

Читайте также: Недвед заявил, что Роналду и Пирло останутся в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кьеллини в конце сезона планирует завершить карьеру

Кьеллини в конце сезона планирует завершить карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов