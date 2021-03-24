Недвед назвал причины ухода Аллегри и Сарри из "Ювентуса"

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Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед объяснил причины ухода Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри из клуба.

"Сарри - большой профессионал и потрясающий тренер. У нас были замечательные отношения, однако не было условий для продолжения сотрудничества. Это было совместное решение.

Под руководством Аллегри мы провели несколько фантастических сезонов. Он написал историю в "Ювентусе", мы расстались естественным образом. Сожалений нет", - приводит слова Недведа Football Italia.

Аллегри тренировал "Ювентус" с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб завоевал 11 трофеев. Сарри возглавлял "старую синьору" с 2019 по 2020 год и выиграл скудетто в сезоне 2019/20.

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