Недвед оценил шансы "Ювентуса" в противостоянии с "Реалом"

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Недвед оценил шансы "Ювентуса" в противостоянии с "Реалом"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов, по итогам которой в соперники "бьянконери" достался мадридский "Реал".

"Нас ждут два хороших матча. Мы встретимся с командой с очень сильными игроками. Они дважды выиграли Лигу Чемпионов за последние два года, а их победа над ПСЖ произвела на меня впечатление. Это будет невероятно сложное противостояние, но в двух матчах у нас точно будут шансы" - приводит слова Недведа сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что первый матч между "Ювентусом" и "Реалом" состоится 3 апреля в Турине, а ответный - 10 апреля в Мадриде. | http://soccernews.ru

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