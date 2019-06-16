Недвед отправился на переговоры по трансферу Де Лигта и Погба

Спортивный директор "Ювентуса" Павел Недвед отправился на переговоры по Полю Погба и Маттейсу де Лигту.

Как сообщает Football Italia, Недвед проведет встречу с Мино Райолой, который является агентом обоих футболистов.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" хочет получить за Погба 170 миллионов евро. Касательно де Лигта напомним, что на игрока также претендуют "Барселона" и ПСЖ.

В минувшем сезоне де Лигт провел 55 игр, в которых отметился 7 забитыми мячами и 4 результативными передачами. На счету Погба 16 голов и 11 ассистов в 47 матчах.

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