Недвед отправился на переговоры по трансферу Де Лигта и Погба

Теги ювентусполь погбаматтейс де лигтпавел недведмино райола

Недвед отправился на переговоры по трансферу Де Лигта и Погба

Спортивный директор "Ювентуса" Павел Недвед отправился на переговоры по Полю Погба и Маттейсу де Лигту.

Как сообщает Football Italia, Недвед проведет встречу с Мино Райолой, который является агентом обоих футболистов.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" хочет получить за Погба 170 миллионов евро. Касательно де Лигта напомним, что на игрока также претендуют "Барселона" и ПСЖ.

В минувшем сезоне де Лигт провел 55 игр, в которых отметился 7 забитыми мячами и 4 результативными передачами. На счету Погба 16 голов и 11 ассистов в 47 матчах.

Читайте также: "Ювентус" согласовал с Сарри контракт по схеме 2+1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" получил два предложения по Салаху

"Ливерпуль" получил два предложения по Салаху

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов