Недвед поделился мнением о видеоповторах

Управляющий директор "Ювентуса" Павел Недвед поделился мнением о системе видеоповторов.

"Это не правда, что "Ювентусу" не по душе система видеоповторов. Мы приветствуем все передовые технологии, однако они должны служить всем одинаково. Лично я считаю, что система видеоповторов забрала часть эмоционального аспекта футбола: вы забили гол и не знаете, можно ли его начать праздновать" - приводит слова Недведа Football Italia.

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