Недвед прокомментировал будущее Роналду в "Ювентусе"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед дал понять, что пока нет предпосылок для ухода форварда Криштиану Роналду из туринского клуба.

"Никто из представителей Роналду не говорил нам о его желании покинуть команду. Я ожидаю, что он продолжит играть за "Ювентус". Ждём, что 25 июля он вернётся из отпуска", - сказал Недвед в интервью DAZN.

Контракт звёздного португальца со "старой синьорой" рассчитан до следующего лета.

В прошлом сезоне 36-летний Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

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