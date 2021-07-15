Недвед прокомментировал будущее Роналду в "Ювентусе"
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед дал понять, что пока нет предпосылок для ухода форварда Криштиану Роналду из туринского клуба.
"Никто из представителей Роналду не говорил нам о его желании покинуть команду. Я ожидаю, что он продолжит играть за "Ювентус". Ждём, что 25 июля он вернётся из отпуска", - сказал Недвед в интервью DAZN.
Контракт звёздного португальца со "старой синьорой" рассчитан до следующего лета.
В прошлом сезоне 36-летний Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
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|26
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