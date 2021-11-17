Недвед рассказал о впечатлениях от прошлого сезона "Ювентуса"

Фото: инстаграм Недведа/Автор неизвестен

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед поделился впечатлениями от результатов "бьянконери" в прошлом сезоне.

"Мы побеждали много лет, и пришло время омолодить состав, соблюдая правильный баланс между опытными игроками, такими как Буффон, Кьеллини и Бонуччи, и молодыми, как Кьеза и Де Лигт.

Мы пытались осознать настоящее и будущее клуба, чтобы остаться конкурентоспособными в Италии, Европе и продолжать выигрывать.

Было интересно столкнуться с проблемами в сезоне, в котором мы выиграли два трофея из четырех с тренером-новичком Пирло и Криштиану Роналду в составе. Думаю, мы в начале правильного пути к тому, чтобы создать хороший баланс, который поможет нам продолжать выигрывать", – сказал Недвед на презентации документального фильма о клубе.

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