Недвед рассказал об амбициях "Ювентуса"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед рассказал об амбициях туринского клуба.

"Ювентус" всегда остаётся верен своим целям. Мы хотим побеждать в каждом матче и намерены начать эту серию уже в игре против "Кьево". Кроме того, клуб стремится к большим результатам в Европе. Поэтому покупка Роналду - это великолепное решение" - цитирует Недведа Calciomercato.

Напомним, что ранее президент "Ювентуса" Андреа Аньелли поставил команде цель выиграть Лигу Чемпионов.

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