Недвед сделал заявление о будущем Роналду и Пирло

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал слухи об уходе главного тренера команды Андреа Пирло и нападающего Криштиану Роналду.

"Скажу коротко: Пирло и Роналду остаются в "Ювентусе", — цитирует Недведа в Twitter журналист Николо Скира.

Напомним, что "Ювентус" разгромно проиграл "Милану" (0:3) в матче 35-го тура серии А.

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