Недвед высказался о проблемах "Ювентуса"

Теги ювентуспавел недвед

Недвед высказался о проблемах "Ювентуса"Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед поделился мнением о проблемах команды в начале нынешнего сезона.

"Итоги сезона мы будем подводить, когда он завершится. Он еще в самом разгаре.

На команду повлияло то, что Роналду ушел в последний момент, и это можно понять, учитывая, что она играла определенным образом три года, а теперь Аллегри пришлось перестраивать модель игры. Он движется в нужном направлении, но эта перестройка обошлась нам в несколько очков.

У тренера есть все необходимое ему время, контракт рассчитан на длительный срок. Он пробует разные варианты и ищет баланс.

Наша цель не только выиграть Лигу чемпионов, но и как можно выше забраться в Серии А. Также есть Кубок и Суперкубок Италии", – сказал Недвед.

Также не пропустите: Источник: Жена Зидана не хочет переезжать в Манчестер. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Владелец "Манчестер Юнайтед" одобрил увольнение Сульшера

Владелец "Манчестер Юнайтед" одобрил увольнение Сульшера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов