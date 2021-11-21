Недвед высказался о проблемах "Ювентуса"

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед поделился мнением о проблемах команды в начале нынешнего сезона.

"Итоги сезона мы будем подводить, когда он завершится. Он еще в самом разгаре.

На команду повлияло то, что Роналду ушел в последний момент, и это можно понять, учитывая, что она играла определенным образом три года, а теперь Аллегри пришлось перестраивать модель игры. Он движется в нужном направлении, но эта перестройка обошлась нам в несколько очков.

У тренера есть все необходимое ему время, контракт рассчитан на длительный срок. Он пробует разные варианты и ищет баланс.

Наша цель не только выиграть Лигу чемпионов, но и как можно выше забраться в Серии А. Также есть Кубок и Суперкубок Италии", – сказал Недвед.

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