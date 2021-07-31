Недвед высказался о Роналду и его будущем в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Вице-президент и легендарный экс-футболист "Ювентуса" Павел Недвед поделился информацией о будущем португальского форварда Криштиану Роналду.

"Криштиану – один из наших игроков, у него еще год по контракту. Мы рады, что он в нашей команде, потому что это гарантия большого количества голов.

Это исключительно ценный футболист, и мы, естественно, делаем на него ставку", – сказал Недвед.

Напомним, что "Юве" подписал Роналду из "Реала" в 2018 году за 120 миллионов евро.

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