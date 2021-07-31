Недвед высказался о Роналду и его будущем в "Ювентусе"

Теги ювентускриштиану роналдупавел недвед

Недвед высказался о Роналду и его будущем в "Ювентусе"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Вице-президент и легендарный экс-футболист "Ювентуса" Павел Недвед поделился информацией о будущем португальского форварда Криштиану Роналду.

"Криштиану – один из наших игроков, у него еще год по контракту. Мы рады, что он в нашей команде, потому что это гарантия большого количества голов.

Это исключительно ценный футболист, и мы, естественно, делаем на него ставку", – сказал Недвед.

Напомним, что "Юве" подписал Роналду из "Реала" в 2018 году за 120 миллионов евро.

Также не пропустите: Уткин назвал Николича лучшим тренером РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Реале" всего 5 игроков, которые имеют неприкасаемый статус

В "Реале" всего 5 игроков, которые имеют неприкасаемый статус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов