Недвед высказался об обвинениях "Ювентуса" в финансовых махинациях
Фото: инстаграм Павела Недведа/Автор неизвестен
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал обвинения туринского клуба финансовых махинациях.
"Мы не выходили за рамки закона. "Ювентус" уже сделал официальное заявление. Происходящее сейчас - это неправильно. Впрочем, не думаю, что это как-то повлияет на игроков. Мы пережили немало трудностей за последние годы. Не думаю, что сейчас самый тяжелый период, бывало и хуже. Я горжусь тем, что являюсь частью "Ювентуса", - приводит слова Недведа DAZN.
По некоторым данным, "Ювентусу" грозит лишение двух чемпионских титулов, а также перевод в Серию В.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17