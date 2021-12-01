Недвед высказался об обвинениях "Ювентуса" в финансовых махинациях

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Недвед высказался об обвинениях "Ювентуса" в финансовых махинациях

Фото: инстаграм Павела Недведа/Автор неизвестен

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал обвинения туринского клуба финансовых махинациях.

"Мы не выходили за рамки закона. "Ювентус" уже сделал официальное заявление. Происходящее сейчас - это неправильно. Впрочем, не думаю, что это как-то повлияет на игроков. Мы пережили немало трудностей за последние годы. Не думаю, что сейчас самый тяжелый период, бывало и хуже. Я горжусь тем, что являюсь частью "Ювентуса", - приводит слова Недведа DAZN.

По некоторым данным, "Ювентусу" грозит лишение двух чемпионских титулов, а также перевод в Серию В.

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