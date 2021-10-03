Недвед ярко высказался про Мойзе Кина

Фото: инстаграм Кина/Автор неизвестен

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед поделился мнением о нападающем Мойзе Кине, который прошедшим летом вернулся в клуб.

"Мы купили Кина у "Эвертона", потому что считаем его нашим будущим. Он забил 17 голов за "Пари Сен-Жермен" – если бы он не был итальянцем, то все называли бы его феноменом.

Кин – часть нашего проекта", – заявил чешский функционер.

В прошедшем сезоне Кин выступал за ПСЖ на правах аренды из "Эвертона" и забил 17 голов в 41 матче за парижан.

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