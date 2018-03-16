Недвед: "Ювентус" может доставить проблемы "Реалу"

Представитель "Ювентуса" Павел Недвед оценил жеребьевку 1/4 финала Лиги Чемпионов, по итогам которой его клуб сыграет с мадридским "Реалом".

"Результат прошлогоднего финала (1:4) никаких не повлияет на команды. Это будет совсем другое противостояние, новые 180 минут. Уверен, что мы можем доставить проблемы в "Реалу". Но нам будет сложно, так как первый матч пропустит из-за дисквалификаций два важных игрока", - приводит слова Недведа официальный сайт УЕФА.

Из-за перебора предупреждений первый матч в Турине пропустят защитник Медхи Бенатия и полузащитник Миралем Пьянич. У "Реала" дисквалифицированных игроков нет, но Серхио Рамос имеет в пассиве две желтые карточки и может пропустить ответный поединок.

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