Недвед: "Ювентус" может доставить проблемы "Реалу"

Теги ювентусреал мадрид

Недвед: "Ювентус" может доставить проблемы "Реалу"

Представитель "Ювентуса" Павел Недвед оценил жеребьевку 1/4 финала Лиги Чемпионов, по итогам которой его клуб сыграет с мадридским "Реалом".

"Результат прошлогоднего финала (1:4) никаких не повлияет на команды. Это будет совсем другое противостояние, новые 180 минут. Уверен, что мы можем доставить проблемы в "Реалу". Но нам будет сложно, так как первый матч пропустит из-за дисквалификаций два важных игрока", - приводит слова Недведа официальный сайт УЕФА.

Из-за перебора предупреждений первый матч в Турине пропустят защитник Медхи Бенатия и полузащитник Миралем Пьянич. У "Реала" дисквалифицированных игроков нет, но Серхио Рамос имеет в пассиве две желтые карточки и может пропустить ответный поединок.

Не пропустите: В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ювентус" будет противостоять "Реалу", "Ливерпуль" сразится с "Ман Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов