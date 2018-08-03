Недвед: "Ювентус" может провернуть другие громкие трансферы"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед высказался о трансферной политике туринского клуба.

"Думаю, это ещё не конец. Мы можем провернуть другие громкие трансферы" - цитирует Недведа Calciomercato.

Стоит отметить, что текущим летом "Ювентус" закрыл две исторических сделки, подписав защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Криштиану Роналду.

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