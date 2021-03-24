Недвед заявил, что Роналду и Пирло останутся в "Ювентусе"
Фото: Твиттер @Pirlo_official
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что руководство туринского клуба не собирается расставаться с нападающим Криштиану Роналду и главным тренером команды Андреа Пирло.
"Криштиану Роналду останется в "Ювентусе", он неприкасаемый. Андреа Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне", – заявил Недвед в эфире DAZN.
Напомним, что в СМИ постоянно появляется информация о возможном уходе португальского форварда. Наиболее вероятным вариантом называется его возвращение в "Реал". Также результаты последних игр ставили под сомнение возможность Пирло остаться на своем посту. "Ювентус" вылетел из 1/8 финала Лиги Чемпионов и за 11 туров до конца чемпионата Италии отстает от "Интера" на 10 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17