Недвед заявил, что Роналду и Пирло останутся в "Ювентусе"

Фото: Твиттер @Pirlo_official

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что руководство туринского клуба не собирается расставаться с нападающим Криштиану Роналду и главным тренером команды Андреа Пирло.

"Криштиану Роналду останется в "Ювентусе", он неприкасаемый. Андреа Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне", – заявил Недвед в эфире DAZN.

Напомним, что в СМИ постоянно появляется информация о возможном уходе португальского форварда. Наиболее вероятным вариантом называется его возвращение в "Реал". Также результаты последних игр ставили под сомнение возможность Пирло остаться на своем посту. "Ювентус" вылетел из 1/8 финала Лиги Чемпионов и за 11 туров до конца чемпионата Италии отстает от "Интера" на 10 очков.