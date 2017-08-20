Нефартовый "Уэмбли": дубль Алонсо приносит "Челси" победу над "Тоттенхэмом"

Воскресная программа второго тура подарила всем любителям английского футбола суперматч, именуемый лондонским дерби, в рамках которого вторая команда прошлого сезона "Тоттенхэм" принимала действующего чемпиона страны "Челси". Встреча, без преувеличения, исторического масштаба, потому как "шпоры" дебютировали на своем временном домашнем стадионе "Уэмбли", пока "Уайт Харт Лейн" на реконструкции. 90-тысяная главная арена Великобритании ни разу до сих пор не использовалась ни одной из команд в качестве родных стен – на ней проводились исключительно кубковые поединки.

Новый сезон команды начали по-разному. Подопечные Маурисио Почеттино не без проблем, но все же увезли три очка из "Сент-Джеймс Парк". "Аристократы" же шокировали и себя и своих фанатов, сенсационно уступив на своем поле "Бернли". Кроме того, свою команду здорово подвели Гари Кэхилл и Сеск Фабрегас, которые схлопотали абсолютно дурацкие удаления, тем самым прибавив дополнительной головной боли Антонио Конте. В связи со сложившейся ситуацией итальянский специалист вынужден был перекроить оборону, выпустив третьим оборонцем Кристенсена, а Давида Луиза отправил в середину поля помогать Канте. Также дебютировал в "синей" футболке Тьемуэ Бакайоко, а Мората на этот раз вышел с первых минут.

Первый тайм активнее начали гости. Футболисты "Челси" предприняли попытку забить быстрый гол, и уже на пятой минуте это должен был делать Альваро Мората. Никто не мешал испанцу головой прицельно отправить снаряд в угол, но удача отвернулась от 24-летнего форварда. "Шпоры" грамотно переждали натиск "аристократов" и очень скоро взяли мяч под свой контроль. Хозяева не стеснялись бить по воротам соперника с самых разных позиций. По возможности инициативу на себя брал и Кейн, и Алли и даже Дембеле.

Едва время перевалило за экватор первого тайма, как "синие" повели в счете. Успех подопечным Конте принес стандарт, который великолепно исполнил Маркос Алонсо, с метров 20 положив "кожаного" точно в "девятку" ворот Льориса. Еще до перерыва "лилейно-белые" имели массу возможностей восстановить паритет, но то Куртуа выручал "пенсионеров", то на помощь приходил каркас ворот.

Вторая половина встречи ожидаемо началась с навала "Тоттенхэма" на ворота "Челси". Особенно сильно невтерпеж было отличиться Харри Кейну. Лучшему английскому нападающему хотелось как можно быстрее снять проклятие так называемым "августом" – именно в этот отрезок чемпионата у "десятки" "шпор" не складывается с забитыми голами. На протяжении всего второго тайма ситуация не менялась - хозяева атаковали, а гости сосредоточились в игре на контратаках.

Казалось, матч так и закончится минимальной победой "аристократов", но все самое интересное произошло в концовке поединка. Сначала только вышедший на замену Миши Батшуайи головой срезал мяч в сетку собственных ворот, чем сравнял счет, но последнее слово осталось за Маркосом Алонсо. Неутомимый испанец подключился к контрвыпаду и выстрелом во вратарский угол подловил опытного Льориса. Времени и сил для того, чтобы вырвать хотя бы ничью у подопечных Почеттино уже не осталось.

"Тоттенхэм" – "Челси" – 1:2

Голы: Алонсо, 24 – 0:1, Батшуайи, 82 (автогол) – 1:1, Алонсо, 88 - 12

"Тоттенхэм": Льорис, Дайер (Сон Хын Мин, 68), Альдервейрельд, Вертонген, Триппьер, Ваньяма, Дембеле, Дэвис (Сиссоко, 80), Алли, Эриксен, Кейн

"Челси": Куртуа, Кристенсен, Давид Луиз, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Бакайоко, Алонсо, Мозес, Виллиан (Педро, 78), Мората (Батшуайи, 79)

Богдан Архипенко

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