"Нефтехимик" арендовал Елемьянова у "Уфы"

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"Нефтехимик" арендовал Елемьянова у "Уфы"Фото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Уфы", уфимский клуб и "Нефтехимик" договорились о годичной аренде полузащитника Данилы Емельянова.

Прошлый сезон 21-летний хавбек провел в "Волгаре", где сыграл 22 матча.

Напомним, что Емельянов — воспитанник "Уфы". За главную команду он сыграл 17 матчей. За молодежку и "Уфу-2" провел 89 матчей и отметился 12 голами.

В прошедшем сезоне нижнекамский "Нефтехимик" занял седьмое место в ФНЛ.

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