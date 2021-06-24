"Нефтехимик" объявил о переходе нападающего "Динамо"
Форвард московского "Динамо" Максим Данилин продолжит карьеру в "Нефтехимике" из ФНЛ.
Клуб из Нижнекамска арендовал 20-летнего футболиста до конца следующего сезона.
Данилин является воспитанником "бело-голубых", за основную команду сыграл 2 матча, результативными действиями не отличался.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 250 тысяч евро.
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