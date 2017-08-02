Негостеприимная Швейцария: "Янг Бойз" оставляет киевское "Динамо" без Лиги чемпионов

После победы в первом матче со счетом 3:1 над швейцарским "Янг Бойз" киевское "Динамо" отправилось в Берн, где предстояло провести второй и заключительный раунд в противостоянии против серебряного призера Суперлиги. Гол, пропущенный дома не давал покоя, как поклонникам "бело-синих", так и самим футболистам, потому как в прошлом году донецкий "Шахтер" на этой же стадии так же приезжал в гости к "пчелам" с гандикапом "+2", но в итоге уехал с чувством полнейшего опустошения и разочарования.

Обе команды настраивались на поединок очень серьезно. В перерыве между очными дуэлями, что швейцарцы, что украинцы провели по победному поединку в рамках своих национальных первенств. Подопечные Адольфа Хюттера разгромили "Грассхопперс", а ребята Алексанра Хацкевича поглумились над "Карпатами", забив пять безответных мячей. По стартовым составам больших сюрпризов не было. Белорусский наставник киевлян выставил ту же одиннадцатку, которая выходила на газон "Олимпийского" неделю назад. В свою очередь, австрийский главнокомандующий "желто-черных" произвел два изменения. Место в рамке ворот досталось Марко Вёльфли, который заменил травмированного Давида фон Баальмооса, а с целью насытить атакующую линию был брошен в бой нападающий Рожер Ассале вместо полузащитника Мишеля Эбишера.

Первый тайм начался с игры на встречных курсах. Футболисты "Янг Бойз" не собирались отсиживаться в обороне, чем открывали свободные зоны для "Динамо". В целом, киевляне адаптировались к искусственному газону "Стад де Сюисс", но беда пришла, откуда не ждали. Уже на 13-й минуте арбитр поставил сомнительный пенальти в ворота гостей, который хладнокровно реализовал Гийом Оаро. Швейцарцы с самого начала играли очень грязно, практически в каждом единоборстве нарушали правила, но польский рефери почему-то закрывал на это глаза.

"Пчелам" все-таки удалось выбить из колеи "бело-синих", потому как в оставшееся время первой 45-ти минутки "динамовцы" не были похожи на себя, а подопечные Хюттера спокойно контролировали ход поединка. После перерыва продолжилась в том же духе: хозяева бежали вперед, а гости робко оборонялись. Великолепный момент, чтобы забить второй имел Йорик Раве, пробивая в падении через себя, но свою команду спас Максим Коваль.

На 64-й минуте команда Хацкевича обязан была закрывать все вопросы, но Ярмоленко не сумел реализовать выход один на один с Вёльфли. И все же "желто-черные" лучше выглядели и больше желали дальнейшего прохода, и им удалось добиться своего. За минуту до окончания основного времени, Лотомба ударом головой замкнул подачу с углового – Коваль обязан был фиксировать мяч, но ошибся и пустил его в сетку.

Таким образом, "Динамо" каким-то мистическим образом повторяет горькую судьбу "Шахтера" образца прошлого года и вылетает из Лиги чемпионов на стадии квалификационного раунда.

"Янг Бойз" – "Динамо" Киев – 2:0

Голы: Оаро, 13 (с пенальти) – 1:0, Лотомба, 89 – 2:0

"Янг Бойз": Вёльфли, Бенито, фон Берген, Нуху, Мбабу, Раве, Соу (Лотомба, 85), Саного, Фасснахт (Сулеймани, 73), Оаро, Ассале (Нсаме, 73)

"Динамо": Коваль, Морозюк, Хачериди, Вида, Кадар, Шепелев (Корзун, 69), Сидорчук, Гармаш (Буяльский, 84), Гонсалес (Кравец, 90+2), Ярмоленко, Мбокани

Богдан Архипенко

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