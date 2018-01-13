Негостеприимные "пенсионеры": "Челси" потирает руки перед матчем с "Лестером"

"Челси" – "Лестер Сити"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Майк Джонс

Закончилось рождественское и новогоднее традиционное сумасшествие, и английская Премьер-Лига снова входит в свой привычный график. Субботняя программа 23-го тура будет насыщенной и откроется рядом интереснейших поединков, среди которых особняком стоит выделить дуэль "Челси" и "Лестера" на "Стэмфорд Бридж". Так уж исторически складывается, что "лисы" являются достаточно удобным соперником для "пенсионеров". Причем, время от времени сенсационный чемпион 2016 года дает бой именитым "синим", но все равно зачастую максимум очков в свою копилку кладут именно обитатели Западного Лондона.

В последнее время подопечные Антонио Конте заставили вдоволь понервничать собственных болельщиков, неубедительно сыграв против "Норвича" и "Арсенала". Правда, это все были дела кубковые, а вот в Премьер-Лиге у "аристократов" все очень даже неплохо. "Челси" обосновался на третьей строчке в турнирной таблице и теперь всерьез конкурирует с "Манчестер Юнайтед" за второе место, ибо лидер "Манчестер Сити" просто недосягаем.

"Лестер" же после прихода в команду Клода Пюэля получил хорошую встряску, в связи с чем выдал великолепный отрезок без поражений, собственно благодаря чему и поднялся в топ-10. В "карнавальный" период результаты "лис" пошли на спад, но это можно объяснить, как минимум сложным календарем (в течение 11 дней "синие" провели матчи против "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Уотфорда" и "Ливерпуля"). К тому же, кадровая ситуация оставляет желать лучшего. Особенно это касается линии защиты – до сих пор по причине травмы недоступны основные футболисты Уэс Морган и Данни Симпсон.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Лестера":

"Лестер" выиграл лишь одну из последних 11 встреч против "Челси" в рамках АПЛ – в чемпионском для себя сезоне "лисы" в родных стенах одолели лондонцев со счетом 2:1.

Антонио Конте выиграл в 25 из 30 домашних матчей Премьер-Лиги, а это лучший показатель в истории чемпионата.

Защита "Лестера" оставляет желать лучшего, потому как в 14 из 22 поединках нынешнего сезона "Лестер" непременно пропускал.

Джейми Варди любит забивать топ-командам. Девятый номер "Лестера" отличился 22 голами в 41 матче против клубов "большой шестерки".

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Мозес, Канте, Бакайоко, Фабрегас, Алонсо, Азар, Мората

Лестер: Шмейхель, Амарти, Беналуан, Магуайр, Фукс, Ндиди, Иборра, Махрез, Олбрайтон, Окадзаки, Варди

Прогноз на матч "Челси" – "Лестер":

Естественно, "Челси" является явным фаворитом поединка. На счет большого количества голов, да и в общем разгрома, есть сомнения, а вот в победе лондонцев – нет. Букмекеры также не сомневаются в виктории хозяев, о чем свидетельствует коэффициент 1.3. В то время, как выигрыш "Лестера" в среднем оценивается в 11.0.

Богдан Архипенко

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