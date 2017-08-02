Негредо близок к переходу в "Бешикташ"

"Бешикташ" договорился о покупке нападающего "Валенсии" Альваро Негредо, сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы согласовали стоимость трансфера. Переход форварда будут оформлен в среду.

В прошлом сезоне 31-летний Негредо выступал на правах аренды за "Мидлсбро", сыграл 39 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

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