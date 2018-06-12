Негредо близок к переходу в мексиканский клуб
Нападающий "Бешикташа" Альваро Негредо близок к переходу в мексиканский "Монтеррей".
Гранд местного футбола намерен приобрести 32-летнего испанца, которого стамбульцы планировали продать этим летом.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года.
В прошедшем сезоне Негредо сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забив 15 голов и сделав девять голевых передач.
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|Команда
|М
|О
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|Галатасарай
|34
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|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
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|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
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|13
|Бурсаспор
|34
|39
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|Антальяспор
|34
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|15
|Коньяспор
|34
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