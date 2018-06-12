Негредо близок к переходу в мексиканский клуб

Нападающий "Бешикташа" Альваро Негредо близок к переходу в мексиканский "Монтеррей".

Гранд местного футбола намерен приобрести 32-летнего испанца, которого стамбульцы планировали продать этим летом.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года.

В прошедшем сезоне Негредо сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забив 15 голов и сделав девять голевых передач.

Читайте: Гути пригласили в "Бешикташ" | soccernews.ru