Негредо близок к переходу в мексиканский клуб

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Негредо близок к переходу в мексиканский клубНападающий "Бешикташа" Альваро Негредо близок к переходу в мексиканский "Монтеррей".

Гранд местного футбола намерен приобрести 32-летнего испанца, которого стамбульцы планировали продать этим летом.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года.

В прошедшем сезоне Негредо сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забив 15 голов и сделав девять голевых передач.

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