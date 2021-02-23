Негредо: "Не мог заснуть перед матчем, если в составе "Реала" были Рамос и Пепе

Форвард "Кадиса" Альваро Негредо назвал двух лучших центральных защитниках в своей карьере.

"Мне кажется, что лучшим игроком центра обороны, против которого я играл, был Пуйоль. На втором этаже ему не было равных.

Так же великолепно играет и Серхио Рамос. У него очень много отличных игровых качеств. Невероятно сильный футболист, очень храбрый на поле.

Пепе также отличный защитник. Я с ним пересекался в "Бешикташе".



Когда в Реале играли Рамос и Пепе вместе в центре защиты, я не мог заснуть перед матчем", — приводит слова Негредо Mundo Deportivo.