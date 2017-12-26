Негредо оценил выступления "Валенсии" в этом сезоне

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Негредо оценил выступления "Валенсии" в этом сезоне

Бывший форвард "Валенсии" Альваро Негредо, ныне выступающий за турецкий "Бешикташ", оценил выступления "летучих мышей" в текущем сезоне.

"Марселино проделал большую работу в команде. Они заслуженно занимают место в первой тройке Примеры" - приводит слова Негредо Marca.

По итогам 17 туров "Валенсия" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 34 очка. 

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