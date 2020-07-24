Негредо подписал новичок Ла Лиги "Кадис"

Форварда Альваро Негредо стал игроком испанского клуба "Кадис". Команда по итогам текущего сезона вышла в Ла Лигу.

По данным официального сайта клуба, 34-летний футболист перешел в "Кадис" из "Аль-Наср".

Ранее форвард выступал в таких испанских командах как "Севилья", "Альмерия" и "Валенсия".

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