Негредо спасает "Бешикташ" от поражения в матче с "Бурсаспором"

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Негредо спасает "Бешикташ" от поражения в матче с "Бурсаспором"

В рамках 20-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" в гостях едва не проиграл "Бурсаспору". Ничью для "чёрных орлов" уже в компенсированное время спас испанский форвард Альваро Негредо, который до этого успел поразить и собственные ворота.

"Бурсаспор – Бешикташ" - 2:2

Голы: Адриано, 13 - 0:1, Негредо, 37 (автогол) - 1:1, Деларж, 45 - 2:1, Негредо, 90 - 2:2.

"Бурсаспор": Текин, Трост-Эконг, Тити, Ярдымджи (Фати, 90), Бехич, Агеманг-Баду, Шеху, Эрдоган, Босток, Деларж (Джон, 73), Станку (Кембо-Экоко, 76).

"Бешикташ": Фабрисио, Вида, Генюль (Эркин, 69), Адриано, Медель, Ленс (Вагнер Лав, 56), Куарежма, Озъякуп (Пектемек, 80), Талиска, Пепе, Негредо.

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